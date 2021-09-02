В США запретили полеты космолетов компании Virgin Galactic

Идет расследование инцидента с отклонением от курса

Полеты космолетов компании Virgin Galactic временно запрещены. Такое решение приняло Федеральное авиационное управление США. Ведомство расследует инцидент с отклонением от курса корабля Unity-22 во время суборбитального полета 11 июля.

"Virgin Galactic не может возобновлять полеты кораблей SpaceShipTwo до тех пор, пока ФАУ не утвердит окончательный отчет о расследовании нештатной ситуации", - сказано в заявлении, которое распространили американские СМИ.

Инцидент 11 июля грозил кораблю аварийной посадкой. Во время снижения Unity-22 отклонился от траектории, пролегавшей в рамках выделенного ФАУ специально для этого полета воздушного пространства, передает ТАСС.

Представители компании признали, что корабль на протяжении более полутора минут снижался не по заданной траектории. При этом, по данным Virgin Galactic, отклонение корабля от курса было спровоцировано ветрами в верхних слоях атмосферы.

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