ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский объяснил американцам, кто настоящий лидер Европы

22:28
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Президент Украины рассказал слушателям о своих достижениях

Президент Украины выполнил еще один пункт программы своего визита в США – выступил в Стэнфордском университете. Владимир Зеленский объяснил американским слушателям, кто настоящий лидер Европы – во всяком случае, станет им в ближайшем будущем.
Зеленский упрекнул НАТО в недостаточной поддержке Украины

"Мы будем сильной, уверенной, успешной страной, лидером Европы", - заявил Зеленский. И добавил, что уверен в этом - потому что "возможно все".

Рассказал президент Незалежной и о своей "украинской мечте". К ней относится цифровизация, а также возвращение Крыма и Донбасса, передает ТАСС. Украинский лидер также сообщил слушателям о проводимых под его руководством реформах - строительстве дорог, внедрении рыка земли и прочих процессах, которые он считает достижениями нынешней власти.

Зеленскому подарили книгу, изданную американо-украинским медицинским фондом. Она называется "Легкая черепно-мозговая травма".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.