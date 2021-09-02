Зеленский объяснил американцам, кто настоящий лидер Европы

Президент Украины рассказал слушателям о своих достижениях

Президент Украины выполнил еще один пункт программы своего визита в США – выступил в Стэнфордском университете. Владимир Зеленский объяснил американским слушателям, кто настоящий лидер Европы – во всяком случае, станет им в ближайшем будущем.

"Мы будем сильной, уверенной, успешной страной, лидером Европы", - заявил Зеленский. И добавил, что уверен в этом - потому что "возможно все".

Рассказал президент Незалежной и о своей "украинской мечте". К ней относится цифровизация, а также возвращение Крыма и Донбасса, передает ТАСС. Украинский лидер также сообщил слушателям о проводимых под его руководством реформах - строительстве дорог, внедрении рыка земли и прочих процессах, которые он считает достижениями нынешней власти.

Зеленскому подарили книгу, изданную американо-украинским медицинским фондом. Она называется "Легкая черепно-мозговая травма".

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