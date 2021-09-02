Знаменитая группа ABBA возвращается на сцену после 40-летнего перерыва

Новый альбом "Voyage" выпустят 5 ноября

Два трека из нового альбома "Voyage" шведской группы ABBA доступны для прослушивания. Полностью альбом – первый после почти 40-летнего перерыва – выпустят 5 ноября.

"Ни одно возвращение не было бы полным без новой музыки. Альбом "Voyage" с десятью новыми песнями выйдет 5 ноября", — говорится в заявлении группы. Оно опубликовано на сайте, запущенном к возвращению группы на сцену.

Сообщается также, что в честь возвращения группы и нового альбома состоится концерт на арене в Олимпийском парке в Лондоне. Шоу ABBA с новыми песнями и голограммами планировалось еще в 2019 году. Однако тогда триумфальному возвращению помешал коронавирус.

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