В России вспоминают жертв трагедии в Беслане

В результате захвата школы погибли 333 человека

Сегодня в России день солидарности в борьбе с терроризмом. Трагическая дата, приуроченная к событиям в бесланской школе №1, которую 17 лет назад захватили боевики. Акции памяти проходят по всей стране.

В Северной Осетии траурные венки к мемориальному комплексу возложили бывшие заложники, их родственники, жители соседних регионов. Люди приносят цветы и воду, зажигают свечи.

В 2004 году террористы захватили школу во время праздничной линейки. В заложниках оказались больше тысячи человек. 333 погибли, 186 из них - дети. В ходе спецоперации все боевики были ликвидированы.

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