ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число жертв урагана "Ида" в США увеличилось до 45

08:04
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Многие спасались от урагана в подвалах и не смогли выбраться

В США жертвами разрушительного тропического шторма "Ида" стали, по меньшей мере, 45 человек. Сейчас стихия отступила. Основной удар на себя приняли штаты Луизиана, Нью-Йорк и Нью-Джерси. Там действует режим ЧС.

Спасаясь от урагана, люди прятались в подвалах домов и не смогли выбраться из затопленных помещений. Некоторые утонули в автомобилях, которые унес мощный поток.

Нью-Йорк, где накануне были залиты несколько станций метро, а улицы превратились в реки, приходит в себя. Мэр мегаполиса заявил: город переживает "погодный катаклизм исторических масштабов".

В пострадавших от "Иды" штатах - перебои с подачей электроэнергии. Без света по-прежнему остаются около  миллиона человек. Нарушено транспортное сообщение, размыты дороги, в аэропортах отменены сотни рейсов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Последствия урагана "Ида"
Последствия урагана "Ида"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.