Число жертв урагана "Ида" в США увеличилось до 45

Многие спасались от урагана в подвалах и не смогли выбраться

В США жертвами разрушительного тропического шторма "Ида" стали, по меньшей мере, 45 человек. Сейчас стихия отступила. Основной удар на себя приняли штаты Луизиана, Нью-Йорк и Нью-Джерси. Там действует режим ЧС.

Спасаясь от урагана, люди прятались в подвалах домов и не смогли выбраться из затопленных помещений. Некоторые утонули в автомобилях, которые унес мощный поток.

Нью-Йорк, где накануне были залиты несколько станций метро, а улицы превратились в реки, приходит в себя. Мэр мегаполиса заявил: город переживает "погодный катаклизм исторических масштабов".

В пострадавших от "Иды" штатах - перебои с подачей электроэнергии. Без света по-прежнему остаются около миллиона человек. Нарушено транспортное сообщение, размыты дороги, в аэропортах отменены сотни рейсов.

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