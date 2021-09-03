Российские военные альпинисты стали лучшими на конкурсе "Эльбрусское кольцо"

Второе место заняла команда Китая

Ледник на склоне Эльбруса не преграда. Горные подразделения семи стран успешно преодолели препятствие на высоте 3,5 тысячи метров. Им пришлось выполнить два специальных задания на крутом склоне протяженностью более 100 метров.

Российской команде не было равных в подъеме по леднику Большой Азау, второй результат - у сборной Китая, третий - у горного подразделения из Узбекистана.

В конкурсе "Эльбрусское кольцо" в рамках Армейских международных игр в этот раз приняли участие команды военнослужащих из девяти государств.

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