"Давление продолжится": как США и Украина противостоят "Северному потоку - 2"

Вашингтон стремится поставлять в Европу свой сжиженный газ

В чём будет заключаться борьба с "Северным потоком-2", которую намерены продолжать Вашингтон и Киев, несмотря на скорый запуск газопровода? И как Украине следовало решить вопрос с сохранением транзита российского газа после 2024-го года - экономическим, а не политическим путём?

На эти и другие вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"В данном случае интересы США с украинскими сходятся. Здесь все предельно просто. США поставляют в Европу сжиженный газ, Россия для них является конкурентом. Давление будет продолжаться", - рассказал он.

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