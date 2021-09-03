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Попова: заболеваемость коронавирусом растет в восьми регионах

08:21
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Снижение заболеваемости фиксируется в регионах, где вакцинацию прошло более 60% взрослого населения

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечается в восьми российских регионах. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.
Попова отрицает появление в России новых штаммов коронавируса

Специалист отметила, что еще 47 субъектов Федерации находятся в стадии снижения заболеваемости. 30 регионов по данному показателю остаются на плато — отсутствует динамика развития в любом направлении.

Попова выразила надежду, что регионы справятся с ситуацией настолько, что "дальнейшее развитие будет исключительно снижением вызова нам".

Что касается сокращения заболеваемости, оно фиксируется в субъектах, где вакцинацию прошло более 60% взрослого населения, подчеркнула глава Роспотребнадзора. Количество таких регионов увеличивается с каждым днем. Между вакцинацией и снижением заболеваемости прослеживается прямая корреляция, из этого следует сделать надлежащий вывод и не дать вирусу возможность наступать дальше, рассказала Попова в интервью телеканалу "Россия-24".

Анна Попова также отметила, что осенью возможен подъем заболеваемости COVID-19. Это обусловлено эпидемиологическими законами: люди возвращаются из отпусков и собираются в трудовые коллективы, дети снова садятся за парты и обмениваются вирусной информацией.

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