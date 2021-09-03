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Глава МИД Чехии призвал отбросить эмоции в отношениях с Россией

08:55
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Полный отказ от поддержания отношений был бы недальновидным, считает политик

Отношения России и Чехии достигли точки замерзания. Такое мнение высказал чешский министр иностранных дел Якуб Кулганек.
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Глава МИД Чехии заявил, что к такому положению привел инцидент в деревне Врбетице, где в 2014 году произошла серия взрывов. В Чехии расследуют предполагаемую причастность России к этому происшествию. При этом чешские власти требуют исключения из списка недружественных России государств, утвержденного в мае 2021 года.

Вместе с тем дипломат указал, что с такой страной, как Россия, нельзя выстраивать взаимодействие под влиянием преувеличенных эмоций. Полный отказ от поддержания отношений был бы недальновидным, считает Кулганек.

Министр также выразил надежду на то, что вопрос о закрытии посольства Чехии в Москве стоять не будет, поскольку "сидеть за одним столом с российскими дипломатами — в наших интересах".

По словам главы МИД Чехии, политика должна оказывать минимальное влияние на экономические отношения и культурные связи с Россией, которая является важным торговым партнером. В интервью газете Mlada fronta DNES, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства, Кулганек предложил будущим чешским властям, которые сформируют после октябрьских выборов, попробовать выстроить отношения с Москвой на этой основе.

17 августа президент Чехии Милош Земан заявил, что не считает Россию врагом НАТО. Он добавил, что задачей Североатлантического альянса является борьба с международным терроризмом, с чем не вышло справиться в Афганистане.

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