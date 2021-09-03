Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Самые большие зарплаты предлагают дизайнеру по шторам и няне-гувернантке

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Москве стали позиции дизайнера по пошиву штор и няни-гувернантки. Об этом рассказали эксперты сервиса "Работа.ру" в сентябрьском рейтинге.

Зарплату до 500 тысяч рублей в месяц предлагают дизайнеру со средним специальным образованием и опытом работы не менее года. Среди предъявляемых требований — понимание кроя штор и умение рассчитывать расход тканей, а также грамотная речь. Подходящим кандидатам предложат вознаграждение в виде оклада и процентов от выполненных заказов, а также машину с водителем для служебных поездок.

Няня-гувернантка, готовая работать вахтовым методом (60 рабочих дней, 30 выходных), может претендовать на зарплату до 360 тысяч рублей за двухмесячную смену. Чтобы претендовать на эту позицию, необходимо педагогическое образование не ниже среднего специального, опыт работы от трех лет и наличие загранпаспорта. Успешному соискателю предстоит в паре со второй гувернанткой организовать полный уход на одиннадцатилетней девочкой и шестилетним мальчиком: контроль учебной деятельности и режима дня, приготовление пищи для детей и уход за вещами.

Менеджеру по экспорту продуктов питания будут платить до 300 тысяч в месяц, если он имеет релевантный опыт, умеет вести успешные переговоры с первыми лицами и готов к командировкам.

До 300 тысяч рублей предлагают также мастеру по депиляции в салоне красоты. Кандидат должен иметь высшее или среднее медицинское образование, действующие сертификаты по косметологии, опыт работы не менее двух лет и грамотную речь.

Вознаграждение до 250 тысяч рублей с компенсацией расходов на проезд и мобильную связь может получать замерщик окон и балконов. Необходимо иметь опыт работы от двух лет, знать оконные системы ряда фирм, быть пунктуальным и чистоплотным. Преимуществом будет рекомендация с предыдущего места работы.

До 200 тысяч рублей в месяц предлагают главному бухгалтеру с опытом работы от шести лет на аналогичной должности. Рассматриваются соискатели с высшим образованием, знанием особенностей ведения бухгалтерии, заполнения документации и законодательства, умением пользоваться специальными программами.

Аналогичную зарплату может получать врач лечебной физической культуры и мастер по камню на производстве рабочих поверхностей. На обе позиции требуется опыт работы не менее года.

В пределах 170 тысяч рублей готовы платить конструктору-технологу корпусной мебели со средним техническим образованием, опытом работы от года и умением работать в технических программах, сообщает РИА Новости.

Рынок труда в Москве восстановился после пандемии коронавирусной инфекции и продолжает стремительно развиваться, рассказала 2 сентября заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Самое большое количество вакансий зарегистрировано в оптовой и розничной торговле, а также в сфере услуг.

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