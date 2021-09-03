Путин поддержал увеличение суммы туристического кешбэка для Дальнего Востока

Туризм является перспективным направлением поддержки бизнеса в макрорегионе, отметил глава государства

Размер компенсации в рамках программы туристического кешбэка для путешествий по регионам Дальнего Востока следует увеличить. Об этом в пятницу, 3 сентября, заявил президент России Владимир Путин.

В ходе встречи с модераторами и спикерами ключевых сессий Восточного экономического форума председатель совета директоров корпорации АЕОН Роман Троценко предложил подумать над увеличением размера туристического кешбэка на Дальнем Востоке с 20 до 40 тысяч рублей, но не более 20% от стоимости путевки. Он указал, что в макрорегионе объективно дороже и сами туры, и расходы на транспорт.

В ответ Путин напомнил, что власти изыскивают дополнительные ресурсы поддержки бизнеса на Дальнем Востоке, а туризм, несомненно, является перспективным направлением в данном контексте.

Глава государства подчеркнул, что расширение программы кешбэка потребует дополнительных ресурсов, поэтому реакция министра финансов на эту инициативу "уже понятна", сообщает ТАСС.

Ростуризм тем временем продлил окно продаж в рамках программы туристического кешбэка на две недели. Желающие могут покупать пакетные туры и оплачивать проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации.

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