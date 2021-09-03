Путин объявил о масштабных планах по развитию Дальнего Востока

Дальнему Востоку нужны новые центры экономического роста, отметил президент

Во Владивостоке в пятницу основной день Восточного экономического форума, и все внимание - к пленарному заседанию, в котором участвует Владимир Путин. Президент озвучил амбициозные планы по развитию Дальнего Востока, запуску новых транспортных и промышленных проектов, строительстве больниц и школ. О поддержке Курильских островов. И сегодня же был дан старт работе над новыми программами.

Новые возможности в меняющемся мире - так на этот раз сформулирована главная тема Восточного экономического форума. Основная дискуссия - в зале пленарных заседаний. Здесь с участниками встречается президент.

Владимир Путин на заседании вместе с президентами Казахстана и Монголии - они подключаются по видеосвязи. Свои приветствия форуму направили лидеры Китая, Индии, и Таиланда.

"Россия - это неотъемлемая часть АТР, и мы будем формировать в наших дальневосточных регионах мощный центр притяжения капиталов и новой экономики. Создавать пространство возможностей для граждан для реализации самых смелых бизнес-идей и бизнес-проектов. Подчеркну, даже в непростых условиях, связанных с пандемией и ее экономическими последствиями, мы не отказались, а, напротив, стремились наращивать темпы реализации долгосрочных планов развития Дальнего Востока", - заявил Путин.

Например, предприятия на Курильских островах получат беспрецедентную налоговую свободу.

"Полностью освободим бизнес от уплаты ключевых налогов на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога. Причем, на 10 лет. Подчеркну, речь идет о компаниях, которые не просто регистрируются на Курилах, а реально работают на островах", - отметил Путин.

Кроме того, на всей территории Курильских островов будет действовать режим свободной таможенной зоны. Льготными условиями смогут пользоваться в том числе и японские инвесторы. Всё это реализация планов по ведению совместной хозяйственной деятельности на Курилах. Вопрос которых до сих пор не позволяет Токио и Москве подписать мирный договор.

"Мы должны учитывать имеющиеся реалии. Одна из них заключается в том, что при разговорах о мирном договоре мы должны обеспечить мирное будущее. А это значит, что мы должны быть гарантированы от неожиданностей, связанных с возможным размещением американских вооруженных сил и, тем более, ракетных ударных систем в близи от наших границ", - сказал Путин.

По словам президента, Дальнему Востоку нужны новые центры экономического роста. Масштабного обновления требует транспортная инфраструктура. Будет модернизироваться БАМ и сеть железных дорог. Растут грузоперевозки по Северному морскому пути. Со следующего года, по словам президента, на этом маршруте нужно открыть первые регулярные контейнерные рейсы из Владивостока в Петербург.

"Смысл, ценность и значение всех планов, которые мы планируем осуществить здесь не столько в освоении природных ресурсов и привлечении инвестиций и технологий, но прежде всего в том, чтобы людям на Дальнем Востоке было удобно и комфортно жить. К 2024 году в каждом дальневосточном субъекте федерации качество жизни должно быть не ниже среднероссийского", - заявил Путин.

Для этого по предложению партии "Единая Россия" планируется увеличить расходы на систему здравоохранения Дальнего Востока. На это будет дополнительно в год выделяться 6 миллиардов рублей. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о расширении льготной ипотеки. В планах - программа капитального ремонта тысячи школ. Столько же социальных объектов уже отремонтировано на федеральные субсидии.

"Это и школы, детские сады, поликлиники, спортивные центы и ФАПы. В следующем году дальневосточные субъекты получат на эту программу дополнительно порядка 20 млрд рублей. Из них не менее половины будут направлены на развитие инфраструктуры здравоохранения дальневосточных регионов. Эти средства пойдут именно плюсом к 57 млрд рублей, которые уже планируется направить на программу модернизации первичного звена здравоохранения в федеральном округе", - сказал Путин.

Перед пленарным заседанием президент провёл встречу с модераторами сессий форума и членами правительства. Владимиру Путину рассказали о главных болевых точках региона, как их видят представители бизнеса. В присутствии главы государства подписан ряд соглашений и меморандумов по развитию Дальнего Востока. Президент дал старт открытию логистического центра по обслуживанию газовых контейнеров в Приморье. Объект стал самым крупным гелиевым хабом в мире.

Пётр Вершинин. Виктор Мальцев. Роман Борискин. Ольга Скрипникова. Сергей Дробышев. "ТВ Центр".

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