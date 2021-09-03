Жители Беслана вспоминают жертв теракта

Памятные мероприятия пройдут и в столице

3 сентября в России День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата приурочена к трагедии в Беслане. 17 лет назад во время праздничной линейки боевики захватили школу №1. В течение трёх дней они в чудовищных условиях удерживали больше тысячи заложников. Погибли 334 человека, большинство из них - дети. Жертв этих ужасных событий вспоминают по всей стране.

Закопченные стены спортзала школы №1 до сих пор хранят следы от пожара и пуль. Все 17 лет первые дни сентября сюда приносят цветы, свечи и игрушки. Идет поминальная литургия. А в 9:15 звучит школьный звонок. Именно в этот час в 2004-м во время торжественной линейки террористы захватили в заложники больше тысячи человек. Школьники, их родители, учителя. Три дня их удерживали в этом зале без еды и воды. Под прицелами автоматов. Жертвами трагедии стали 334 человека, 186 из них — дети.

"В этой школе осталась моя сестра, Света. И ее муж и оба ее ребенка. Мужа убили в первый день, конечно. Когда террористы пытались, чтобы они натягивали какую-то взрывчатку. Он отказывался. Тогда ему прострелили ногу. В начале. Но все равно, он, конечно, отказывался выполнять какие-то их приказы. И вывели его, и в голову выстрелом", - вспоминает Эльза Хамицаева.

Вновь оказаться здесь и снова вспомнить те события тяжело, но Феликса Баталова возвращается на место трагедии каждый год. В 2004-м она была в этом спортивном зале вместе с сестрой, внучкой и племянницей. И до последнего не верила, что кто-то сможет стрелять по детям.

"Вы даже представить себе не можете, как это трудно. Вот эти глаза все время перед тобой. Которым ты все время говорила: не бойтесь, все будет хорошо. Нас только пугают. Вас выпустят. И самой остаться живым, а их нет", - говорит Фелиса Батагова.

3 сентября в школе раздались взрывы. После чего бойцы спецназа вынуждены были пойти на экстренный штурм. Журналист Татьяна Дубровина в 2004-м сама была в Беслане. И помнит, как бежали по улицам вырвавшиеся из спортзала заложники, а террористы стреляли им в спину. Теперь она каждый год приезжает сюда, чтобы почтить память погибших.

Памятные мероприятия пройдут и в Москве. 3 сентября - день, который больно отзывается в сердце каждого. И который навсегда должен остаться в памяти.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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