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Польша строит забор на границе с Белоруссией

11:50
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Ситуация там обострилась

Из-за обострения миграционного кризиса Варшава ввела режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией. Он затронет около 200 населённых пунктов и будет действовать 30 дней с возможностью продления, сообщает "ТВ Центр".
На границе Белоруссии и ЕС растет напряженность из-за мигрантов

На этих территориях запрещены массовые мероприятия, усилен полицейский контроль. Продолжается строительство забора из колючей проволоки. В последние месяцы приток нелегалов в Польшу, Литву и Латвию резко вырос - в десятки раз по сравнению с прошлым годом. Власти этих стран утверждают, что кризис спровоцировал Минск. В адрес Евросоюза звучат призывы ввести против него новые санкции.

Ещё одной причиной для беспокойства восточноевропейские страны считают совместные российско-белорусские учения "Запад-2021". Они стартуют 10 сентября. В Литве на этом фоне торжественно открыли лагерь для проходящих ротацию солдат США. В Вильнюсе не скрывают надежд на то, что американское военное присутствие станет постоянным.

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