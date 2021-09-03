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Российские паралимпийцы завоевали более 100 наград в Токио

11:50
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Страна на третьей строчке в общем медальном зачете

Новости из Токио. Наши паралимпийцы покорили новую высоту – в пятницу общее число наград, завоёванных на Играх, превысило сотню. Мы на третьем месте в медальном зачёте, сообщает "ТВ Центр".

Легкоатлет Александр Работницкий взял серебро в забеге на полторы тысячи метров, лишь на секунду отстав от лидера гонки. Второе место и у Александры Могучей - в прыжках в длину она блестяще реализовала шесть попыток и показала результат 5,67 метра.

Серебряным призером в метании копья сидя стал наш Алексей Кузнецов, который уже увозил домой аналогичную награду с Паралимпиады 2012-го года.

А Леонид Крылов занял вторую ступень на пьедестале в заплыве на байдарках. На дистанции 200 метров его лишь на доли секунды опередил соперник из Украины.

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