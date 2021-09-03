Росимущество поддержало передачу конфиската малоимущим

Общественники предложили распределять такие товары через благотворительные организации

Инициатива о передаче части задержанных таможней товаров малоимущим гражданам заслуживает внимание. Такую оценку дали в Росимуществе предложению Общероссийского народного фронта.

В ведомстве подтвердили получение письма ОНФ, в котором предлагалось изменить правила по уничтожению конфиската. Это касается только товаров, не запрещенных в России к реализации и признанных государственной экспертизой годными. Общественники выступили за передачу таких продуктов и вещей малоимущим россиянам, причем их распределением должны заниматься благотворительные организации.

В Росимуществе положительно оценили инициативу ОНФ, а также изъявили готовность к ее дальнейшей проработке и обсуждению в рамках экспертных совещаний. В частности, ведомство предлагает привлечь представителей Федеральной таможенной службы (ФТС) и Министерства финансов.

В пресс-службе ОНФ, в свою очередь, рассказали, что занимаются подготовкой круглого стола о передаче нереализованного конфиската благотворительным организациям. Комментарии от ФТС и Минфина по данному вопросу пока не поступали, пишут "Известия".

В мае Госдума приняла документ об использовании изъятого этилового спирта в рамках мер поддержки экономики в связи с пандемией коронавируса. Теперь кабмин сможет разработать порядок переработки и использования конфискованной спиртосодержащей продукции. Таким образом, конфискованный спирт могут начать использовать для производства антисептиков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram