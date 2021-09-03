Наталья Сергунина рассказала о работе площадки Москвы в рамках Российской креативной недели

На площадке выступили почти 100 специалистов и лидеров индустрии

Около 3 тысяч человек посетили творческое пространство Created in Moscow на "Российской креативной неделе". Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"На площадке Created in Moscow выступили почти 100 известных специалистов и лидеров индустрии. Хороший потенциал демонстрируют все направления креативной экономики Москвы. В список крупнейших работодателей сейчас входят компании, которые специализируются на издательской деятельности, рекламе, архитектуре, моде, кино, разработке видеоигр", - сказала Сергунина.

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