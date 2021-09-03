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В России появится новый город с названием Спутник

10:08
  • пятница
  • 03 сентября 2021

В нем поселятся 300 тысяч человек

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали бумагу о создании Спутника - нового города возле Владивостока.

Его возведут в 30- километрах от столицы Приморского края на территории опережающего социально-экономического развития "Надеждинская".

Город будет рассчитан на 300 тысяч человек. Площадь Спутника составит 925 га, планируется построить 2,8 миллиона квадратных метров жилья, сообщили в Минвостокразвития.

"Это будет современный город с комфортной средой", - заявила председатель правительства Приморья Вера Щербина.

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