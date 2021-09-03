Путин объявил о новых мерах в области "зеленой" экономики

Россия должна рачительно относиться к природным ресурсам, подчеркнул глава государства

На России лежит огромная ответственность за бережное отношение к природным ресурсам, в том числе в арктическом и дальневосточном регионе, поэтому власти государства уделяют теме экологии повышенное внимание. Об этом в пятницу, 3 сентября, заявил российский лидер Владимир Путин.

На пленарном заседании Восточного экономического форума президент указал, что Арктика составляет 18% территории Российской Федерации, на которой сосредоточены огромные запасы сырья, необходимого не только нашей стране, но и всему миру. Необходимо "рачительно, по-хозяйски относиться к этим богатствам", подчеркнул Путин.

Глава государства озвучил ряд инициатив в области "зеленой экономики". В Сахалинской области будет запущен пилотный проект для отработки вопросов регулирования выбросов и поглощения парниковых газов. Крупные организации будут предоставлять отчетность по реализации климатических проектов с тем, чтобы к 2026 году Сахалин достиг углеродной нейтральности.

Наряду с этим дано поручение проанализировать возможность создания на Дальнем Востоке центров по производству "зеленого" водорода и аммиака. Российский лидер попросил правительство вместе с региональными властями оказать максимальное содействие в реализации этого и других проектов по чистой энергетике.

Владимир Путин также рассказал о планах в октябре обсудить с правительством ход внедрения системы обращения углеродных единиц (квот на выбросы), что позволит российским компаниям сокращать углеродный след и экономить на экологических платежах, сообщает ТАСС.

9 августа премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что правительство утвердило концепцию развития в России водородной энергетики. В ближайшие годы предстоит создать пилотные проекты по производству и экспорту водорода, начать его использование на внутреннем рынке.

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