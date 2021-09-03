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Путин заявил, что не пользуется мобильным телефоном и не похож на Меркель

10:05
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Президент начал выступление на ВЭФ

Владимир Путин начал свое выступление на пленарном заседании Восточного экономического форума с шутки про сходство с Ангелой Меркель. На это обратил внимание модератор заседания журналист Сергей Брилев.

"Я сейчас приглядывался там, перед тем, как вы поднялись на сцену, и убедился, что вы не Ангела Меркель - у вас точно мобильного при себе нет, поэтому во время мероприятия он не зазвонит", - сказал Брилев.

"Мне кажется, это не трудно было заметить", - пошутил президент.

После этого Брилев спросил, пользуется ли Путин мобильным телефоном. Глава государства ответил отрицательно.

В августе во время встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель в Кремле у канцлера Германии зазвонил телефон. Она спохватилась, достала аппарат из кармана и отключила звук. Путин на это никак не отреагировал.

О том, что Владимир Путин не пользуется мобильным телефоном и интернетом, известно давно. Накануне ВЭФ президент встречался со школьниками и один из них попросил главу государства подписаться на его YouTube-канал. Президента эта просьба поначалу озадачила.

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