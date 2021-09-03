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В России заблокировали еще шесть VPN-сервисов

10:31
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Они нарушили закон

Роскомнадзор заблокировал еще шесть VPN-сервисов за нарушение российского законодательства.
Роскомнадзор объявил о блокировке VPN-сервисов в России

Речь идет о сервисах Hola VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN, Speedify VPN, IPVanish VPN.

VPN-сервисы позволяют обходить доступ к ряду ресурсов, в том числе запрещенным российским законодательством, пишет "Интерфакс".

"Это создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду", - отметили в Роскомнадзоре.

Ранее Роскомнадзор заблокировал использование на территории России сервисы VyprVPN и Opera VPN. Однако существуют "белые списки" - в них внесены 130 российских компаний, которые используют VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах.

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