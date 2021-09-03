"Мамочки поймут": Лиза Арзамасова рассказала о первых материнских радостях

Левушка пока ведет себя как обычный "незвездный" ребенок

Актриса Елизавета Арзамасова поделилась своими первыми впечатлениями в качестве мамы. Сын Левушка, которому не исполнилось еще и трех недель, ведет себя как обычный "незвездный" ребенок.

Арзамасова призналась в своем Instagram, что ее несказанно радуют любые "достижения" малыша: хорошо поел, погуляли, искупался, спокойно заснул.

Подписчики молодой мамы подтвердили, что нет большей радости для родителей, чем спокойный здоровый малыш. Однако актрису предупредили о предстоящих трудностях: колики, прорезывание зубов.

Многие комментаторы отметили, что Арзамасовой идет материнство, а также пожелали ей скорейшего восстановления после родов и здоровья малышу.

14 августа Лиза Арзамасова родила мужу, фигуристу и тренеру Илье Авербуху сына. С именем для малыша возникла заминка, лишь спустя десять дней родители объявили, что назвали ребенка Львом.

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