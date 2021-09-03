Бывший муж Пелагеи показал фото со свадьбы с новой избранницей

Бракосочетание прошло в ЗАГСе в Барвихе в узком круге приглашенных

Хоккеист Иван Телегин, бывший супруг певицы Пелагеи, опубликовал фотографии с бракосочетания со своей новой избранницей Марией Гончар, которое состоялось в отделе ЗАГС в Барвихе.

Невеста предстала в платье традиционного белого цвета и нетрадиционной длины, выше колена. Девушка не стала укладывать волосы в привычную для многих новобрачных сложную прическу, распустив волосы по плечам. Дополнил образ небольшой букет из белых лилий.

Жених красовался в темном костюме-тройке. Небрежность облику придали расстегнутые верхние пуговицы белой рубашки и цепочка на шее. В отличие от своей избранницы, Телегин собрал волосы в хвост на затылке.

Подписчики хоккеиста в Instagram поздравили пару с важным событием, пожелав светлых событий в семейной жизни и гармонии.

Иван Телегин и Пелагея состояли в браке с 2016 года. У них родилась дочь Таисия. В 2020 году пара официально развелась.

Новую супругу Телегина журналисты называют дочерью миллионера из Нижневартовска. По данным СМИ, хоккеист сделал ей предложение в мае 2021 года.

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