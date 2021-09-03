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Коронавирусом в России за сутки заболели 18856 человек

11:32
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Вылечились 18690 человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано 18856 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 799 человек, выздоровели 18690 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 1633. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 1437 человек, в Московской области - 681.

За весь период пандемии в стране выявлен 6975174 случая инфекции. Умерли 185611 пациентов. Выздоровели 6236738 человек.

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