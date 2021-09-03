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Родители забыли трехлетнюю дочь в детском саду

11:31
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Ребенка отправили в больницу

В Санкт-Петербурге разыскивают родителей трехлетней девочки, которую из детского сада не забрали родители.

Инцидент произошел В Колпинском районе города. Вечером 2 сентября в отделение полиции обратилась воспитатель детского сада и заявила, что ребенка никто не забрал. Дозвониться до матери и отца ей не удалось.

Девочку передали в детскую городскую больницу №22, передает РИА Новости. Ее оформили как оставшуюся без попечения родителей.

Как сообщает издание "Фонтанка", малышка росла в полной семье, на учете нигде не состоит. Однако родители несколько раз попадали в поле зрения полиции. Так, 36-летнюю мать привлекали к ответственности за мелкое хулиганство, а 25-летнего отца судили за кражу и угрозу убийством.

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