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"Бумерангом возвращается": Путин предостерег от политизации пандемии

11:53
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Президент попенял странам Запада, лишь на словах призывающим к гуманизации международных отношений

Попытки политизировать пандемию коронавирусной инфекции являются огромной ошибкой. Такое заявление в пятницу, 3 сентября, сделал президент России Владимир Путин.
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В ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума глава государства указал, что политизация темы пандемии со стороны ряда стран приводит к колоссальным и катастрофическим ошибкам в борьбе с распространением COVID-19. Путин пояснил, что прежде всего возможностями вакцинации пользуются в основном высокоразвитые державы, где производится основная часть вакцин. При этом очень мало делается для защиты всего человечества, в широком смысле. Однако это плохо для самих производителей, поскольку инфекция "бумерангом возвращается, крутится вокруг шарика земного постоянно", подчеркнул российский лидер.

Президент привел в качестве примера страны Африки с минимальным уровнем вакцинации. Однако от общения с представителями этих государств никуда не деться, поэтому "будет оттуда постоянно возвращаться эта зараза".

Путин также попенял странам Запада, лишь на словах призывающим к гуманизации международных отношений, однако на практике не желающим отменить ограничения, хотя бы в сфере распространения лекарственных препаратов. В частности, это касается Ирана и Венесуэлы, цитирует президента РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что жизнь должна продолжаться, невзирая на пандемию коронавирусной инфекции. Он указал, что это можно делать в комбинированном режиме — половина в очном формате, половина в цифровом.

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