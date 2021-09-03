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Путин признался, что ему жалко отпускать Лаврова и Шойгу в Госдуму

11:50
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Министры примут решение самостоятельно

Президент России Владимир Путин признался, что ему жалко отпускать главу МИД Сергея Лаврова и министра обороны в Государственную Думу.
Шойгу рассказал об отношениях с Путиным

Главы ведомств хорошо работают на своих постах и сполна справляются со своими обязанностями. При этом президент подчеркнул, что окончательное решение о переходе Лавров и Шойгу должны принять самостоятельно.

"Жалко. Они на своем месте хорошо работают", - заявил Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее стало известно, что Лавров и Шойгу могут возглавить партийный список "Единой России" после парламентских выборов.

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