Путин признался, что ему жалко отпускать Лаврова и Шойгу в Госдуму

Министры примут решение самостоятельно

Президент России Владимир Путин признался, что ему жалко отпускать главу МИД Сергея Лаврова и министра обороны в Государственную Думу.

Главы ведомств хорошо работают на своих постах и сполна справляются со своими обязанностями. При этом президент подчеркнул, что окончательное решение о переходе Лавров и Шойгу должны принять самостоятельно.

"Жалко. Они на своем месте хорошо работают", - заявил Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее стало известно, что Лавров и Шойгу могут возглавить партийный список "Единой России" после парламентских выборов.

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