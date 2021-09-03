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"Будущее России в надежных руках": Путин похвалил исправившего его школьника

12:17
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Можно только порадоваться грамотности и подготовленности ребят, заявил президент

Будущее страны находится в надежных руках, заявил в пятницу, 3 сентября, президент России Владимир Путин. Так глава государства прокомментировал поступок школьника, поправившего его во время открытого урока во Владивостоке.
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Российский лидер отметил, что можно только порадоваться грамотности и подготовленности ребят, а также их свободе в изложении собственной позиции.

По мнению Путина, это должно настроить всех на то, что будущее России находится в надежных руках, сообщает РИА Новости.

1 сентября во время обсуждения со школьниками истории России президент назвал войну со Швецией при Петре I Семилетней. Подросток, представлявший одну из школ в Коми, уточнил, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. Российский лидер поблагодарил мальчика за его замечание.

Вслед за этим директор школы № 35 в Воркуте Юлия Рябцева, комментируя поступок ученика, предположила, что поправить главу государства подростка сподвигло "сочетание молодости, когда еще существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций".

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