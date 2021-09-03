Путин раскритиковал навязывание демократии извне

Народ должен сам к этому прийти

Директивное навязывание демократического режима странам недопустимо, люди должны сами к нему прийти.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Если демократия нужна какому-то народу, народ придет к этому сам, не нужно этого делать насильственными способами", - заметил глава государства.

Безрезультативность такой политики показала ситуация в Афганистане. "Цивилизовывать" другие народы - это ошибочная политика, подчеркнул Путин.

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