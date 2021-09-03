Лавров: возможность разрешить ситуацию в Афганистане мирным путем есть

Россия выступает за решение конфликта путём переговоров

В пятницу в Афганистане возобновляются внутренние авиарейсы. В ближайшее время будет восстановлено воздушное сообщение с другими государствами - пакистанские авиалинии уже открыли продажу билетов в Кабул на середину сентября. За налаживание отношений с новыми властями страны высказался глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Запрещённый в России "Талибан" сегодня отчитался о новых военных успехах в Панджшере. В единственной провинции Афганистана, которая пока не подконтрольна боевикам, захвачено несколько районов и контрольно-пропускных пунктов. 30 бойцов сил сопротивления убиты.

Москва выступает за решение конфликта путём переговоров. Об этом заявил Сергей Лавров на марафоне российского общества "Знание". Он подчеркнул многолетние дипломатические усилия нашей страны по налаживанию межафганского диалога.

"Возможности решить проблему Афганистана мирным путем, думаю, что они есть. Рассчитываю, что сейчас последние всплески противостояния на севере Афганистана в Панджшерском ущелье все-таки уступят место переговорам. Договорённость о политическом урегулировании должна включать в себя компромисс между пуштунами, которых представляют талибы, ну и другие пуштуны должны участвовать, таджики, узбеки, хазарийцы. То есть, это все главные этнические группы Афганистана", - рассказал Лавров.

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