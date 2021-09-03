В Подмосковье проходит финал "Зарницы"

В военно-спортивной игре принимают участие 80 команд

Строевая подготовка, нормы ГТО и оказание первой медицинской помощи. В Пушкинском районе Подмосковья в пятницу прошла торжественная церемония открытия финала состязания "Зарница".

Это детско-юношеская военно-спортивная игра. За звание лучших борются 80 команд со всей страны. В составе каждой - семь участников в возрасте от 11 до 13 лет. Ребятам предстоит пройти шесть испытаний в разных областях, по итогам которых определят победителя, сообщает "ТВ Центр".

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