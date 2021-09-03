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В Подмосковье проходит финал "Зарницы"

15:08
  • пятница
  • 03 сентября 2021

В военно-спортивной игре принимают участие 80 команд

Строевая подготовка, нормы ГТО и оказание первой медицинской помощи. В Пушкинском районе Подмосковья в пятницу прошла торжественная церемония открытия финала состязания "Зарница".

Это детско-юношеская военно-спортивная игра. За звание лучших борются 80 команд со всей страны. В составе каждой - семь участников в возрасте от 11 до 13 лет. Ребятам предстоит пройти шесть испытаний в разных областях, по итогам которых определят победителя, сообщает "ТВ Центр".

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Детско-юношеская военно-спортивная игра "Зарницы"
Детско-юношеская военно-спортивная игра "Зарницы"
Детско-юношеская военно-спортивная игра "Зарницы"
Детско-юношеская военно-спортивная игра "Зарницы"
Детско-юношеская военно-спортивная игра "Зарницы"
Детско-юношеская военно-спортивная игра "Зарницы"
Детско-юношеская военно-спортивная игра "Зарницы"
Детско-юношеская военно-спортивная игра "Зарницы"
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