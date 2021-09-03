ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москву идет барическая пила

15:12
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Горожан предупредили об опасной погоде

В Москве в пятницу давление рухнет до 733 миллиметров ртутного столба, а ночью оно вновь начнет расти. В городе сегодня пасмурно, в некоторых районах уже начался дождь, а ближе к вечеру он будет только усиливаться, сообщает "ТВ Центр".

В столице уже действует жёлтый уровень опасности из-за ветра с порывами до 17 метров в секунду. Поэтому горожанам лучше обходить деревья и шаткие конструкции и не парковать там свои автомобили.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Врач измеряет давление тонометром
Врач измеряет давление тонометром
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.