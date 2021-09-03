В Москву идет барическая пила

Горожан предупредили об опасной погоде

В Москве в пятницу давление рухнет до 733 миллиметров ртутного столба, а ночью оно вновь начнет расти. В городе сегодня пасмурно, в некоторых районах уже начался дождь, а ближе к вечеру он будет только усиливаться, сообщает "ТВ Центр".

В столице уже действует жёлтый уровень опасности из-за ветра с порывами до 17 метров в секунду. Поэтому горожанам лучше обходить деревья и шаткие конструкции и не парковать там свои автомобили.

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