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В Новой Москве появились очистные сооружения нового поколения

15:25
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Там будет проходить глубокая биологическая очистка

В Новой Москве в посёлке Киевский построены очистные сооружения нового поколения. Шесть тысяч кубометров сточных вод в сутки здесь будут буквально отмывать в несколько этапов, сообщает "ТВ Центр".

Например, глубокая биологическая очистка позволит удалить биогенные элементы. Дополнительно воду будут обеззараживать через специальные микрофильтры, а также обрабатывать ультрафиолетом.

Само оборудование энергоэффективно, весь процесс автоматизирован. Новый комплекс позволит оптимизировать систему водоотведения, а также существенно улучшит экологическую ситуацию в районе.

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