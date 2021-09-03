В Новой Москве появились очистные сооружения нового поколения

Там будет проходить глубокая биологическая очистка

В Новой Москве в посёлке Киевский построены очистные сооружения нового поколения. Шесть тысяч кубометров сточных вод в сутки здесь будут буквально отмывать в несколько этапов, сообщает "ТВ Центр".

Например, глубокая биологическая очистка позволит удалить биогенные элементы. Дополнительно воду будут обеззараживать через специальные микрофильтры, а также обрабатывать ультрафиолетом.

Само оборудование энергоэффективно, весь процесс автоматизирован. Новый комплекс позволит оптимизировать систему водоотведения, а также существенно улучшит экологическую ситуацию в районе.

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