"Калейдоскоп коллекций" и фестиваль садов: афиша на выходные в Москве

Где интересно и с пользой провести время

Впереди выходные - первые после жаркого лета и, если верить прогнозам, действительно осенние. Не дать погоде шанса испортить настроение - вот задача, и у города - сотни вариантов, как её решить.

Театр, кино, цирк, анимация. А еще – книги, квесты и мастерские. Всё это – четвертый Большой детский фестиваль с очень непосредственным жюри.

"Это не только будущие артисты, которые знакомы с театром не понаслышке. Нет, здесь есть и спортсмены, здесь есть и музыканты, и победители олимпиад", - рассказал народный артист России Сергей Безруков.

Не зря говорят: дети - цветы жизни. И их можно смело брать с собой на фестиваль садов. Наверняка приживутся. Царицыно предлагает отправиться на поиски русского сада. 10 участников – 10 ландшафтных композиций. Одни только названия – уже наводят на размышления: "Забытое барокко", "Царский цветник", "Часы времён". За звание лучшего будут бороться самые известные отечественные музеи и заповедники. Вынести свой вердикт может любой желающий.

Изучить нашу историю еще более детально поможет хрупкий минерал. Коломенское представляет живое стекло. Именно так называли три века назад мусковит – одну из самых распространённых форм слюды. Где только её не применяли! Что стало с "живым стеклом" сейчас – можно увидеть здесь, своими глазами.

Слюдяные оконницы, царские врата, выносные фонари и изящные игрушки. Искусство древних мастеров поражает, учитывая, насколько и сейчас тяжело работать с таким сложным материалом. Несколько веков назад равных им не было во всём мире! Они сочетали слюду с железом, серебром, костью. Эффект поразительный. Правда, нужно соблюдать осторожность.

Возможность бесстрашно смотреть в любое отражение даёт "Калейдоскоп коллекций". Макеты кораблей, агитационный фарфор, диковинные статуэтки из камня, кости и дерева. Всё это – эксклюзив, потому как существует в единственном экземпляре. Не выставка - мечта. Музей современной истории России впервые показывает сразу две тысячи экспонатов.

"Практически все вещи, которые вы здесь видите – это подарки, которые были отправлены советскому народу из разных стран", - рассказала генеральный директор музея современной истории России Ирина Великанова.

Получается, благодаря этой выставке торжествует справедливость. Дары наконец-то увидят те, кому они предназначались. Впрочем, выходные в Москве, где бы их ни провести, это уже подарок.

Ольга Стрельцова, Сергей Ким, Дмитрий Андрианов, "ТВ Центр".

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