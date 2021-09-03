Проехавшего по тротуару на западе Москвы водителя оштрафовали

Его мотивы не установлены

Сразу несколько административных протоколов составили на 24-летнего водителя, который катался по тротуару на Большой Дорогомиловской улице в Москве.

Инцидент произошел накануне днем и попал на камеры наблюдения. Видно, как иномарка медленно едет по пешеходной части, в какой-то момент начинает разворачиваться и также медленно выезжает на дорогу, сообщает "ТВ Центр".

Ни въездов во двор, ни парковки в этом месте нет. Предположить, что водитель таким образом пытался объехать пробку тоже нельзя, ведь движение по Большой Дорогомиловской в этот момент было довольно свободным. Так что, чем были вызваны столь странные манёвры, непонятно.

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