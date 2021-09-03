ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Проехавшего по тротуару на западе Москвы водителя оштрафовали

15:25
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Его мотивы не установлены

Сразу несколько административных протоколов составили на 24-летнего водителя, который катался по тротуару на Большой Дорогомиловской улице в Москве.

Инцидент произошел накануне днем и попал на камеры наблюдения. Видно, как иномарка медленно едет по пешеходной части, в какой-то момент начинает разворачиваться и также медленно выезжает на дорогу, сообщает "ТВ Центр".

Ни въездов во двор, ни парковки в этом месте нет. Предположить, что водитель таким образом пытался объехать пробку тоже нельзя, ведь движение по Большой Дорогомиловской в этот момент было довольно свободным. Так что, чем были вызваны столь странные манёвры, непонятно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Сотрудники ДПС
Сотрудники ДПС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.