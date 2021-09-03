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Зеленский по-русски ответил на вопрос об украинских драконах

12:52
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Украинское общество сильное и демократичное

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине невозможен авторитаризм.
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Об этом он заявил во время своего выступления в Стэндфордском университете США. Один из студентов задал украинскому лидеру вопрос на русском языке: не чувствует ли Зеленский, что становится драконом, как в сказке, в которой человек убивает дракона, но позже сам им становиться.

На что Зеленский ответил, что украинское общество сильное и демократичное, поэтому появление дракона в стране невозможно, передает РИА Новости.

"Я вам отвечу на вашем родном языке <…> кто бы, что не хотел, кто бы себе, что не придумал, "дракону" появиться в Украине невозможно. Крылья обрежут", - ответил президент.

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