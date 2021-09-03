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Голикова назвала срок формирования коллективного иммунитета к COVID-19

13:07
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Вице-премьер подчеркнула, что это всецело зависит от самих россиян

России удастся достичь необходимого уровня коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции уже осенью 2021 года. Об этом в пятницу, 3 сентября, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Она напомнила, что достаточным показателем для достижения этой цели является вакцинация 80% населения страны, что составляет 90 млн человек. Вклад в формирование коллективного иммунитета вносят также переболевшие COVID-19 граждане.

Подчеркнув, что коронавирус отнесен к особо опасным инфекциям, Голикова заявила, что достижение необходимого уровня коллективного иммунитета всецело зависит от россиян, сообщает РИА Новости.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что необходимый уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России может сформироваться к концу 2021 года, прежде всего благодаря масштабной вакцинации населения.

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