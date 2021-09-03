Ситуация вокруг тоннеля в Сыромятническом проезде разрешилась

Когда закончат работы и что будет с уникальными трамвайными путями?

Знаменитый трамвайный тоннель в Сыромятническом проезде реконструировать будут, но при этом сохранят его исторический облик. Каменный путепровод появился здесь полтора века назад, а теперь он должен стать частью МЦД.

Старый красный кирпич, граффити на побеленных стенах выражают как мысли поколения Z, так и ностальгию по ушедшей эпохе. Все просто: появившийся рядом центр дизайна "Артплей" моментально стал популярен у креативной молодежи. Путь к нему лежит через Сыромятнический проезд. Одноименный тоннель – неотъемлемая часть этого уголка старой Москвы.

Сыромятнический проезд – один из путей от Садового кольца к набережной Яузы. Тоннель построили в 1865 году. Сейчас здесь ездят только велосипедисты. До прошлой субботы ходили и трамваи.

Это единственное место в столице с реверсивным движением трамваев. Тоннель однопутный, ведь ширина сооружения не позволяет разойтись двум встречным составам. Уже на выезде вот по такой развилке они отправляются в нужном направлении.

Сооружение расположено под железной дорогой. Сейчас по двум из шести путей идут поезда МЦД. Но возрастающий пассажиропоток столичного региона требует строительства для центральных диаметров еще двух путей. Поэтому в прошлом году появился проект реконструкции тоннеля. Его хотели расширить, и заковать в бетон.

В мэрию поступило обращение с просьбой не менять облик тоннеля, под которым стояло восемь тысяч подписей. Городские власти услышали жителей столицы.

"Проектировщикам было дано поручение найти решение, которое сохранило бы красоту тоннеля и решило задачу развития пригородного движения. Мы попросили РЖД провести реконструкцию тоннеля максимально бережно. Будем внимательно следить за этим проектом", - отметил Сергей Собянин.

Дополнительные пути будут нависать над тоннелем, как террасы. Трамваи пойдут все по тому же хитросплетению путей. Пока же их движение остановили.

Обновленный тоннель москвичи увидят в 2023 году, одновременно с запуском четвертого центрального диаметра. Исторический облик сооружения сохранят. Единственное, чего оно может лишиться, так это народного творчества на стенах.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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