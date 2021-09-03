Алексей Журавлев осмотрел сыродельный цех в Тверской области

По его словам, нужно развивать такие предприятия

Члены партии "Родина" в преддверии выборов посетили Тверь. В ходе поездки председатель объединения Алексей Журавлев встретился с однопартийцами, которые будут бороться за места в Законодательном собрании Тверской области и Госдуме. А также осмотрел местный сыродельный цех и познакомился с тонкостями производства высококачественного продукта.

"Люди готовят продукцию с таким небольшим сроком годности и с таким качеством, просто вообще не найдешь нигде. Умудряются давать такую продукцию людям, которая полезна, здоровая продукция, востребованная, людей не травят, здоровье нации повышают. Вот какие предприятия развивать надо, поддерживать их надо", - заявил Алексей Журавлев.

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