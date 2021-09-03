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Более 30 млн пенсионеров уже получили 10 тысяч рублей

13:14
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Это рекордный охват за день

Социальную выплату в размере 10 тысяч рублей за вчерашний день получили 30,2 миллиона пенсионеров.

"Вчера, 2 сентября, по поручению президента выплаты были произведены 30 миллионам 200 тысячам наших граждан в один день, это в принципе, рекордное количество по охвату социальных выплат", - заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Ранее президент Владимир Путин выступил с предложением провести дополнительную разовую выплату пенсионерам в размере десяти тысяч рублей. Для получения выплаты не нужно подавать никаких заявлений — все бумаги подготовит Пенсионный фонд. Деньги начислят всем пенсионерам — как неработающим, так и работающим. Помощь получат около 43 миллионов россиян.

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