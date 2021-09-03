ЦИК: Москва лидирует по числу заявок на онлайн-голосование

Проголосовать онлайн в столице решили уже более 1,7 млн человек

Москва занимает первое место по количеству заявок на участие в дистанционном электронном голосовании. Об этом в пятницу, 3 сентября, рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.

В целом на участие в дистанционном электронном голосовании подано 1 742 435 заявлений. Москва лидирует с 1 301 500 заявлениями. Второе место занимает Ростовская область — более 219 846 заявлений.

Булаев также сообщил, что для голосования по месту нахождения в рамках механизма "Мобильный избиратель" поступило 1 311 498 заявлений. Более миллиона из них поданы через портал госуслуг, сообщает РИА Новости.

Принять участие в ДЭГ смогут зарегистрированные в Москве граждане России, которым на день голосования исполнится 18 лет. Потребуется полная учетная запись на портале mos.ru. Подать заявление можно до 23:59 13 сентября.

Участие в электронном голосовании в Москве примет и мэр столицы Сергей Собянин. Он уже подал соответствующее заявление, поскольку этот способ "более быстрый, удобный и надежный".

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