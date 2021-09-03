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Попова: ношение масок осталось обязательным в помещениях и в толпе

14:03
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Соблюдать масочный режим должны только взрослые

Ношение масок для защиты от заражения коронавирусной инфекцией остается обязательным в помещениях и в местах массового скопления людей. Об этом в пятницу, 3 сентября, рассказала руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.
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Попова подчеркнула, что носить маски обязательно только взрослым людям.

При этом глава Роспотребнадзора призвала россиян не подвергать свое здоровье риску и стараться избегать массового скопления людей, а также мест, где пренебрегают соблюдением защитных мер, сообщает РИА Новости.

Новый учебный год в России также начался с соблюдением усиленных противоэпидемических мер. Решение о проведении торжественных линеек в каждом регионе принимают в зависимости от обстановки.

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