Попова призвала ускорить темпы вакцинации

Вакцинация идет хорошо, но надо еще лучше

Темпы вакцинации от коронавируса в России неплохие, однако их нужно ускорить перед осенним подъемом заболеваемости.

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Он отметила, что сегодня в России случаи коронавируса не растут, а смертность падает.

"Но надо еще лучше, надо еще больше, тогда осенний подъем ковида не будет для нас критичным", - сказала глава ведомства в интервью РИА Новости.

Масочный режим для взрослых россиян остается обязательным и в помещении, и в толпе, подчеркнула Попова.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что России удастся достичь необходимого уровня коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции уже осенью 2021 года.

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