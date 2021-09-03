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Попова призвала ускорить темпы вакцинации

14:05
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Вакцинация идет хорошо, но надо еще лучше

Темпы вакцинации от коронавируса в России неплохие, однако их нужно ускорить перед осенним подъемом заболеваемости.
Голикова назвала срок формирования коллективного иммунитета к COVID-19

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Он отметила, что сегодня в России случаи коронавируса не растут, а смертность падает.

"Но надо еще лучше, надо еще больше, тогда осенний подъем ковида не будет для нас критичным", - сказала глава ведомства в интервью РИА Новости.

Масочный режим для взрослых россиян остается обязательным и в помещении, и в толпе, подчеркнула Попова.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что России удастся достичь необходимого уровня коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции уже осенью 2021 года.

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