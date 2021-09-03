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Мишустин рассказал о создании санитарного щита

14:56
  • пятница
  • 03 сентября 2021

На эти цели выделяются крупные средства

Российское правительство направит два миллиарда рублей на реализацию мер по созданию санитарного щита. В том числе в крупных городах будут обустроены 15 ПЦР-центров. Об этом в пятницу сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства, сообщает "ТВ Центр".

Также премьер-министр рассказал о том, как выполняются меры поддержки пенсионеров. По поручению президента накануне начали перечислять единовременные выплаты по 10 тысяч рублей.

"Мы оперативно сделали все, чтобы выделить на эту инициативу 430 миллиардов рублей - на помощь пенсионерам, инвалидам и тем, кто потерял кормильца. Также мы направили еще более 21 млрд рублей на выплаты пенсионерам, которые проходили военную службу. В ближайшее время деньги начнут поступать людям", - сообщил Мишустин.

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