Новые возможности в меняющемся мире: о чем Путин говорил на ВЭФ

В пятницу был дан старт работе над новыми программами

Владимир Путин в пятницу принял участие в работе Восточного экономического форума. Президент озвучил амбициозные планы по развитию Дальнего Востока. Это и запуск новых транспортных и промышленных проектов, строительство больниц и школ, поддержка Курильских островов.

Новые возможности в меняющемся мире - так на этот раз сформулирована главная тема восточного экономического форума. Основная дискуссия - в зале пленарных заседаний. Здесь с участниками встречается президент.

Владимир Путин на заседании вместе с президентами Казахстана и Монголии - они подключаются по видеосвязи. Свои приветствия форуму направили лидеры Китая, Индии, и Таиланда. Российский Дальний Восток становится центром притяжения иностранных капиталов, где возможны даже самые смелые бизнес-идеи. Курильские острова получают беспрецедентную налоговую свободу.

Кроме того, на всей территории Курильских островов будет действовать режим свободной таможенной зоны. Льготными условиями смогут пользоваться в том числе и японские инвесторы. Всё это реализация планов по ведению совместной хозяйственной деятельности на Курилах. Вопрос которых до сих пор не позволяет Токио и Москве подписать мирный договор.

По словам президента, Дальнему Востоку нужны новые центры экономического роста. Масштабного обновления требует транспортная инфраструктура. Будет модернизироваться БАМ и сеть железных дорог. Растут грузоперевозки по Северному морскому пути. Открыть этот маршрут для международной торговли намерена помочь Индия. Об этом на форуме заявил премьер-министр страны Нарендра Моди. Со следующего года из Владивостока в Петербург, по словам президента, необходимо открыть первые регулярные контейнерные рейсы.

Путин призвал увеличить производство стройматериалов на Дальнем Востоке и поручил подготовить предложения по созданию строительного кластера в Хабаровском крае. Это нужно для борьбы с дефицитом. По предложению партии "Единая Россия" планируется увеличить расходы на систему здравоохранения региона. На это будет дополнительно в год выделяться 6 млрд рублей. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о расширении льготной ипотеки. В планах - программа капитального ремонта тысячи школ. Столько же социальных объектов уже отремонтировано на федеральные субсидии.

Законодательно обеспечить дальнейшее развитие региона должен новый состав Госдумы. Круг вопросов, на которые отвечал президент, оказался шире темы Дальнего Востока. Весь мир до сих пор переживает последствия пандемии коронавируса. Владимир Путин призвал не политизировать причины случившегося, а сконцентрироваться на восстановлении глобальной экономики. Ничего хорошего не вышло и за 20 лет пребывания американцев в Афганистане. Владимир Путин напомнил, как ошибочно пытаться цивилизовывать другую нацию, игнорируя ее культуру. Теперь де-факто у власти талибы, и с ними всему миру придется иметь дело.

"Сегодня "Талибан" (организация запрещена в России) контролирует, если это так, то мы должны исходить из реалий. Нужно смотреть, что кроется, что стоит за заявлениями руководителей движения "Талибан", - отметил Путин.

Отвечая на вопрос об Украине, Путин допустил, что на Восточный экономический форум в будущем вполне может приехать и лидер этой страны. Ведь рано или поздно отношения между нашими государствами будут восстановлены. Но станет ли этим гостем Владимир Зеленский, который выиграл выборы, обещая договориться с Россией и Донбассом.

"На практике не одно поколение украинских политиков приходят к власти с лозунгами на восстановление отношений с Россией, решения всех вопросов, а потом беспардонным образом обманывают своих избирателей и откручивают реальную политику в совершенно другом направлении. И происходит это под давлением крайних националистов. Такое впечатление, что вновь избранные лидеры после того, как вошли в высокие кабинеты, начинают опасаться именно этой части украинского общества", - сказал Путин.

Перед пленарным заседанием президент провёл встречу с модераторами сессий форума и членами правительства. Владимиру Путину рассказали о главных болевых точках региона, как их видят представители бизнеса. В присутствии главы государства подписан ряд соглашений и меморандумов по развитию Дальнего Востока. Президент дал старт открытию логистического центра по обслуживанию газовых контейнеров в Приморье. Объект стал самым крупным гелиевым хабом в мире.

Пётр Вершинин. Виктор Мальцев. Роман Борискин. Ольга Скрипникова. Сергей Дробышев. "ТВ Центр".

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