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Посол России в Афганистане анонсировал еще один вывозной рейс для россиян

14:36
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Граждан России могут вывезти на родину до конца сентября

До конца сентября может быть организован еще один рейс для эвакуации граждан России из Афганистана. Об этом в пятницу, 3 сентября, рассказал российский посол в этой стране Дмитрий Жирнов.
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Дипломат выразил надежду, что это произойдет пораньше, однако подчеркнул, что конкретные сроки будут зависеть от функционирования аэропорта Кабула.

Жирнов также напомнил, что нельзя подвергать риску российских граждан и афганских студентов, проходящих обучение в России. С учетом этого "все должно быть сделано комфортно, безопасно, нормально".

По последним сведениям, запланированный на 3 сентября внутренний авиарейс из Кабула — первый после захвата власти запрещенным в России террористическим движением "Талибан" — так и не состоялся. Источник, близкий к авиакомпании Ariana Afghan, уточнил, что возникли некие проблемы с системой, поэтому вылет был отменен, сообщает РИА Новости.

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли 1 сентября заявил, что ни одно государство Евросоюза не предложило убежище рядовым жителям Афганистана. Он напомнил, что европейские страны эвакуировали из Афганистана лишь тех жителей, которые сотрудничали с ними. Однако "ни у кого не хватило смелости предложить убежище тем, чья жизнь все еще находится в опасности".

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