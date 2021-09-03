Посол России в Афганистане анонсировал еще один вывозной рейс для россиян

Граждан России могут вывезти на родину до конца сентября

До конца сентября может быть организован еще один рейс для эвакуации граждан России из Афганистана. Об этом в пятницу, 3 сентября, рассказал российский посол в этой стране Дмитрий Жирнов.

Дипломат выразил надежду, что это произойдет пораньше, однако подчеркнул, что конкретные сроки будут зависеть от функционирования аэропорта Кабула.

Жирнов также напомнил, что нельзя подвергать риску российских граждан и афганских студентов, проходящих обучение в России. С учетом этого "все должно быть сделано комфортно, безопасно, нормально".

По последним сведениям, запланированный на 3 сентября внутренний авиарейс из Кабула — первый после захвата власти запрещенным в России террористическим движением "Талибан" — так и не состоялся. Источник, близкий к авиакомпании Ariana Afghan, уточнил, что возникли некие проблемы с системой, поэтому вылет был отменен, сообщает РИА Новости.

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли 1 сентября заявил, что ни одно государство Евросоюза не предложило убежище рядовым жителям Афганистана. Он напомнил, что европейские страны эвакуировали из Афганистана лишь тех жителей, которые сотрудничали с ними. Однако "ни у кого не хватило смелости предложить убежище тем, чья жизнь все еще находится в опасности".

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