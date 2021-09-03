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Власти отменили самоизоляцию для прибывающих из Великобритании

14:32
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Новые правила заработают с 4 сентября

Роспотребнадзор отменил требование о двухнедельной самоизоляции для приезжающих в Россию из Великобритании.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу с 4 сентября 2021 года.

Авиасообщение между странами, прерванное из-за пандемии коронавируса, возобновилось 2 июня 2021 года.

Ранее стало известно, что Москва и Лондон ведут переговоры о возможности взаимного признания сертификатов о вакцинации. Москва направила заявку на признание вакцины "Спутник V".

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