Из магазинов в Кабуле стали пропадать продукты

Цены резко подскочили

В столице Афганистана с полок магазина начали пропадать продукты питания.

В частности, в Кабуле сейчас не сахара, рассказал РИА Новости посол России Дмитрий Жирнов. На прочие продукты резко подскочили цены. В таких условиях талибам (организация запрещена в России – прим. ред.) будет тяжело выполнять свои социальные обязательства перед народом.

"Бюджет страны при правительстве Гани (бывший президент Афганистана – прим. ред.) на три четверти формировался за счет западного донорства", - объяснил Жирнов. Сейчас все валютные счета заморожены.

15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул и объявили об окончании войны. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал.

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