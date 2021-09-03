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Из магазинов в Кабуле стали пропадать продукты

15:13
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Цены резко подскочили

В столице Афганистана с полок магазина начали пропадать продукты питания.
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В частности, в Кабуле сейчас не сахара, рассказал РИА Новости посол России Дмитрий Жирнов. На прочие продукты резко подскочили цены. В таких условиях талибам (организация запрещена в России – прим. ред.) будет тяжело выполнять свои социальные обязательства перед народом.

"Бюджет страны при правительстве Гани (бывший президент Афганистана – прим. ред.) на три четверти формировался за счет западного донорства", - объяснил Жирнов. Сейчас все валютные счета заморожены.

15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул и объявили об окончании войны. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал.

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