Для независимого наблюдения за выборами в Москве создан Общественный штаб

Наблюдение за онлайн-голосованием, участками и камерами гарантирует чистоту выборов в Москве, рассказали в Общественной палате столицы.

Выборы депутатов Госдумы, довыборы депутатов Мосгордумы и муниципального совета района Щукино пройдут в Москве 17-19 сентября. У граждан будет возможность отдать свой голос на избирательных участках или онлайн на портале mos.ru.

Для независимого наблюдения за сентябрьскими выборами Общественной палатой Москвы был создан Общественный штаб, а 16 февраля 2021 года открылся набор желающих обеспечить честные и легитимные выборы в корпус наблюдателей. Они проследят за прозрачностью избирательного процесса на всех участках столицы в течение трех дней голосования.

Корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы является одним из важнейших подразделений штаба. Именно наблюдатели помогают обеспечивать открытость и законность процедуры голосования на выборах разных уровней, работая на каждом избирательном участке Москвы и в видеоцентре. К настоящему времени в состав корпуса записались 15 тысяч человек. Больше половины (54,4%) из них — молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. При этом 45% записавшихся уже работали ранее наблюдателями. Куратором корпуса является заместитель руководителя Общественного штаба, заместитель председателя комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев.

Руководитель Общественного штаба Алексей Венедиктов подчеркнул, что люди являются главным ресурсом при наблюдении за выборами. Видеонаблюдение упрощает, но не заменяет труд наблюдателей. Именно они первыми сообщают обо всех подозрительных событиях, которые отличаются от обычного поведения на участке, и обеспечивают легитимность выборов.

В 2021 году участники корпуса наблюдателей проходят обучение по обновленной онлайн- и офлайн-программе. Курс ведут преподаватели Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" и Московского городского университета управления правительства Москвы. Эксперты разработали разные форматы занятий, отказавшись от академических лекций в пользу интерактива. Полученные знания помогут наблюдателям уверенно работать на участках и обеспечивать честность и открытость голосования.

Впервые дистанционное обучение с помощью специально разработанной онлайн-системы было организовано в 2020 году, благодаря этому нововведению удалось обучить всех наблюдателей в условиях сложной эпидемиологической ситуации и минимизировать риск заражения коронавирусом. В 2021 году впервые используется смешанный формат обучения. Занятия онлайн и офлайн позволяют наблюдателям получить максимум знаний, которые понадобятся им на выборах.

По итогам обучения наблюдатель проходит тест, однако главным экзаменом станут сами выборы 17-19 сентября. Заместитель председателя комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев выразил уверенность в том, что наблюдатели справятся, учитывая, что почти половина из них уже работали в данном качестве.

Помогать наблюдателям в штабе будет кол-центр, который является дополнительным способом передачи информации на случай нестандартны ситуаций на избирательных участках.

Также анализом всех сообщений, которые будут поступать в штаб из разных источников, займется группа разбора. В нее входят члены Общественной палаты Москвы, представители политических партий, юристы, общественники. Руководителем группы разбора является Алексей Венедиктов.

Помимо наблюдателей корпуса, операторов видеоцентра и кол-центра, источниками информации о нетипичных ситуациях на участках являются средства массовой информации и социальные сети. После рассмотрения сообщений группа разбора принимает решение о направлении на участок мобильной группы реагирования. Она состоит из представителей Общественной палаты и будет выезжать на избирательные участки, чтобы помочь наблюдателям в сложных ситуациях. Возглавляет группы мобильного реагирования заместитель руководителя Общественного штаба, председатель комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Максим Буре.

Максим Буре подчеркнул, что по прибытии на место возможного нарушения мобильная группа будет проводить детальный разбор ситуации и оперативно сообщать о результатах в Общественный штаб. Задача группы — следить за тем, чтобы порядок процедуры голосования не был нарушен.

Также за выборами в круглосуточном режиме будут следить в видеоцентре. Сигнал обеспечат со всех участков Москвы. С помощью экранов с высоким разрешением операторы видеоцентра и наблюдатели смогут отслеживать ситуацию на избирательных участках. По ходу голосования операторы будут заполнять контрольные таблицы, а в случае выявления нештатных ситуаций — передавать информацию группе разбора. Руководителем видеоцентра и кол-центра является руководитель аппарата Общественной палаты Москвы Алексей Спиваков.

Общественный штаб также обеспечит работу электронного штаба, так как наравне с очным голосованием в столице будет проходить и дистанционное. Здесь экспертам предстоит следить за статистикой и ходом онлайн-голосования. Электронный штаб возглавляет замруководителя Общественного штаба, председатель комиссии по технологиям "Умного города" Общественной палаты Москвы Илья Массух.

Рядом с электронными наблюдателями в Общественном штабе расположатся также три участковые избирательные комиссии онлайн-голосования и ящики со встроенными принтерами, которые будут выводить на печать бумажный "след" из блокчейн-сети. Все это позволит эффективно наблюдать за чистотой онлайн-голосования.

Для подготовки к выборам Илья Массух и Максим Буре были направлены в рабочую группу Московской городской избирательной комиссии по рассмотрению жалоб на решения и действия или бездействие избирательных комиссий. Ольга Кириллова, заместитель руководителя Общественного штаба, является также членом Мосгоризбиркома с правом решающего голоса.

Структурные подразделения Общественного штаба все вместе формируют единую экосистему наблюдения за выборами. Функционирующие на одной платформе процессы и сервисы создают условия для оптимальной работы и коммуникации участников на всех уровнях, обеспечивая соблюдение честных, открытых и легитимных выборов, сообщается на официальном сайте Общественной палаты Москвы.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве со 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование. На данный момент москвичи подали около 1,5 млн заявлений на участие в онлайн-голосовании.

Москва занимает первое место по количеству заявок на участие в дистанционном электронном голосовании, рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев. В целом на участие в дистанционном электронном голосовании подано 1 742 435 заявлений. Москва лидирует с 1 301 500 заявлениями.

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