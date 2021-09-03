Движение на участке МКАД перекрыли из-за мины времен Великой Отечественной войны

На месте происшествия дежурят сотрудники Госавтоинспекции

Движение транспорта на съезде с внешней стороны Московской кольцевой автодороги на Носовихинское шоссе временно перекрыто в связи с обнаружением взрывного устройства. Об этом в пятницу, 3 сентября, рассказали в столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что во время ремонтных работ на востоке Москвы была найдена мина — предположительно, времен Великой Отечественной войны.

На месте происшествия организовано дежурство сотрудников Госавтоинспекции, вызваны специалисты экстренных служб.

В связи с ограничением движения организован отвод транспорта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

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